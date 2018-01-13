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Атмосферное давление в столице приблизилось к рекордно высокому. Показатель на уровне 769 миллиметров ртутного столба зафиксировали в субботу, 13 января, на главной метеостанции на ВДНХ.

По словам синоптиков, давление всего на две единицы меньше, чем 13 января 1937 года. Именно тогда был остановлен рекорд дня – 771 миллиметр ртутного столба, сообщает "Интерфакс".

Ночь на субботу стала самой холодной в столице с начала зимы. Столбики термометра опустились до минус 8,7 градуса.