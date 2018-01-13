Более 100 мероприятий запланировано в Москве на Старый Новый год

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

На Старый Новый год в столице запланировано более 100 мероприятий для жителей и гостей города.

Как рассказали в городском департаменте культуры, развлекательные программы с конкурсами и призами пройдут в парках. Посетителей ждут викторины, катание на запряженных лошадью санях и мастер-классы, передает Агентство "Москва".

Кроме того, в Новом Манеже продолжает работать выставка "Необъятный Рязанов", посвященная 90-летию режиссера Эльдара Рязанова. А в столичных библиотеках можно будет услышать рассказы об истории и традициях празднования Старого Нового года, а также о народных приметах в эту ночь.

В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" праздничные мероприятия пройдут в парках Фили, Лианозовском, Измайловском, Бабушкинском, парке Кузьминки и парке Красная Пресня. А на катке на ВДНХ устроят настоящую ретродискотеку.