12 декабря, 19:13Общество
Около 100 студентов из разных регионов РФ примут участие в интенсиве "МедиаДрайверы"
Фото: телеграм-канал "МедиаДрайверы"
Около 100 студентов из различных российских регионов примут участие в в четвертом интенсиве "МедиаДрайверы" от АНО "Сеть" 14–15 декабря.
Интенсив будет частью VI Всероссийского конгресса молодежных медиа, который организует Международная ассоциация студенческого телевидения. В этом году в конгрессе примут участие 650 человек.
Участников научат выстраивать стратегию развития, создавать интересный контент и выбирать эффективные площадки. На интенсиве можно будет презентовать собственный медиапроект и принять участие в питчинге "МедиаДрайверов". Победитель получит грант в размере 100 000 рублей на развитие и продвижение представленного проекта.
Ранее Собянин рассказал, что на чемпионате начинающих изобретателей "Технолидеры Москвы" школьники и студенты представили свои проекты. По его словам, финалистами стали 63 команды, а лучшими стали 15 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Самары и Рязани. Победители получили денежные призы и консультации по своим проектам.
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