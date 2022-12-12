Shkulev Media Holding запустит два новых медиа в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Медиагруппа Shkulev Media Holding в следующем году запустит сразу два новых издания: журнал о моде theGirl и проект о декоре, дизайне и интерьерах myDecor. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Shkulev Media Holding.

Запуск новых медиа запланирован на январь 2023 года. В пресс-службе отметили, что проекты объединят лучшие практики и многолетний опыт медиагруппы в работе с женской аудиторией и декораторской средой.

Редакционный директор тематических проектов Наталья Шкулева сообщила, что в работе над новыми медиа будет активно использоваться опыт работы холдинга с брендом ELLE.

"Это отличный фундамент для строительства собственных медиа, ведь мы знаем и любим свою аудиторию. Я уверена, что тот драйв, поиск актуальных тем и интересных героев, а также высокие стандарты работы, которыми всегда отличались наши команды, сделают theGirl и myDecor сильными медиапроектами", – передали ее слова в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Shkulev Media Holding прекращает деятельность сайтов изданий Elle, Elle Girl и Elle Decoration. Решение было принято из-за расхождения лицензионного соглашения. В июне президент медиагруппы Виктор Шкулев рассказал о приостановке выпуска печатных журналов в РФ.

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