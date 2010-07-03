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Москва 24

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Общество

10:51

Более 60% россиян держат в своих автомобилях средства самообороны

общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Свыше 60% водителей в России держат в своих машинах средства для самообороны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на результаты опроса онлайн-сервиса по обслуживанию авто Uremont.

Выяснилось, что 3 тысячи 724 человека из 6 тысяч 193 опрошенных имеют при себе средства для самозащиты и держат их в своих авто. Так, "вооруженными" оказалась приличная часть автолюбителей.

"При этом 33,5% автомобилистов вообще не видят смысла в хранении и использовании средств для самообороны, а 6,4% респондентов признались, что при наличии в машине средств самообороны воспользоваться ими они бы не смогли", – говорится в сообщении.

В большинстве случаев россияне приобретают для самообороны те предметы, на ношение которых не нужна лицензия. В их число вошли светошумовые устройства, небоевые ножи, ломики, клюшки для гольфа, монтировка и другие средства.

Кроме того, водители нередко используют в целях самообороны перцовые баллончики и бейсбольные биты. Разрешение же на хранение необходимо для травматического пистолета, к ношению которого прибегают порядка 3,4% опрошенных.

Электрошокер замкнул список популярных предметов для самозащиты. Лишь 2% водителей заявили, что прибегают к его помощи в сложных ситуациях.

Ранее эксперты рассказали, зачем необходимо ввести новые правила самообороны. Соответствующий законопроект намерены внести в Госдуму.

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