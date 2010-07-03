Стало известно, сколько россияне потратят на новогодние подарки

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Стало известно, какую сумму россияне потратят на новогодние подарки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса по поиску работы Superjob.
Сообщается, что траты мужчин на покупку подарков превысят женские на 40%. При этом средний бюджет окажется равен 13,5 тысячи рублей.
"Средний бюджет на подарки к новому году составляет 13,5 тысячи рублей. У мужчин бюджет на 40% выше женского: в среднем 15,6 тысячи рублей и 11,2 тысячи рублей соответственно", – отмечается в материале.
Уточняется, что расходы граждан на подарки напрямую зависят от их дохода. Например, россияне с зарплатой до 30 тысяч рублей готовы отложить на подарки одну треть своих доходов. При этом граждане, зарабатывающие более 80 тысяч, в среднем потратят на подарки 16,2 тысячи рублей.
Больше всех на подарки к Новому году планируют потратить москвичи – порядка 16,5 тысячи рублей. На втором месте жители Красноярска со средним бюджетом в 15 тысяч, на третьем – петербуржцы с тратами менее 15 тысяч. Самые скромные расходы среди россиян будут у жителей Волгограда и Казани – по 10 тысяч рублей.
Добавляется, что исследование проводилось в России с 25 ноября по 7 декабря. В общей сложности были опрошены более 5 тысяч респондентов.
Ранее эксперты выяснили, какие подарки готовят родители для своих детей. Отмечалось, что мамы и папы прислушиваются к своим чадам и выбирают подарки в соответствии с их желаниями.
При этом в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать новогодний сладкий подарок детям. Специалисты ведомства советуют покупать наборы исключительно в местах организованной торговли.
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