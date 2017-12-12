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Общество

12 декабря, 17:51

В столичном регионе ожидается туман и гололед

общество погода

Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис

В московском регионе вечером и ночью 12 декабря может появиться туман, гололед и выпасть мокрый снег.

"Сегодня вечером и в предстоящую ночь столичный регион с запада на восток будет пересекать теплый атмосферный фронт атлантического циклона. Основная зона осадков, по предварительным расчетам, подойдет к западным границам области после 19:00", – предупредили синоптики из центра погоды "Фобос", передает Агентство "Москва".

В некоторых районах Подмосковья могут появиться туманы во второй половине ночи, ухудшится видимость на дорогах. Днем 13 декабря ожидается до плюс 1– плюс 3 градусов тепла и небольшие осадки.

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