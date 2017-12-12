Почти две трети россиян предпочитают самолечение походам к врачу

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
63 процента россиян предпочитают лечиться самостоятельно и только 32 процента идут к врачу. К такому выводу пришли специалисты фонда "Общественное мнение", сообщает РИА Новости.
Как показало исследование, за здоровьем следят только 70 процентов россиян. При этом две трети респондентов проходят диспансеризацию раз в несколько лет, а треть – обходятся без нее.
47 процентов россиян занимаются физкультурой и спортом. Почти половина (49 процентов) уверяют, что правильно питаются.
Что касается курения, вредная привычка есть у 36 процентов опрошенных, еще 15 процентов бросили курить. Половина респондентов уверяют, что никогда не курили. Алкоголь несколько раз в год пьют 38 процентов респондентов, два–три раза в месяц – 21 процент, два раза в неделю – 8 процентов. Еще 2 процента наших соотечественников употребляют спиртное два или три раза в неделю, а 2 процента – ежедневно. При этом 28 процентов россиян не употребляют спиртное вообще.
Опрос проходил осенью 2017 года в 104 населенных пунктах.
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