"Яндекс" назвал самые популярные запросы россиян в 2017 году

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Специалисты "Яндекса" проанализировали поисковые запросы россиян за 2017 год. В списке главных тем у россиян оказались события, люди, фильмы и явления.

События

Теракт в петербургском метро по версии "Яндекса" стал главным событием в России и мире в уходящем году. В категории события второе место по числу поисковых запросов занял "Синий кит" и группы смерти. На третьем месте оказался скандал вокруг фильма "Матильда".

Люди

Бывший депутат Госдумы певица Мария Максакова стала женщиной вызвавшей наибольшей интерес у граждан. В топ-3 по числу поисковых запросов вошла певица Юлия Самойлова. Девушке не дали выступить на "Евровидении" из-за запрета на въезд на Украину. На третьей строчке оказалась участница шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" Диана Шурыгина.

Мужчинами, которых пользователи искали чаще других, стали певец Дима Билан, телеведущий Андрей Малахов (он перешел с "Первого канала" на "Россию 1") и актер Армен Джигарханян.

Вещи и явления

"Криптовалюта" победила всех конкурентов в категории вещей и явлений. Также пользователи "Яндекса" также часто искали спиннеры, iPhone X, Samsung Galaxy S8 и iPhone 8.

Фильмы и сериалы

"Молодежка" уже не первый год стала самым популярным российским сериалом в "Яндексе". Пользователи поисковика также интересовались сериалами "Чернобыль. Зона отчуждения", "Ивановы-Ивановы", "Отель Элеон" и "Ольга".

Самым запрашиваемым зарубежным сериалом в поисковике стал "Игра престолов". Второе место – "Гречанка" и "Шерлока". Хоррор "Оно" стал самым популярным в поисковике фильмом.