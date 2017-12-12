"Яндекс" назвал самые популярные запросы россиян в 2017 году

12 декабря, 14:14
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Специалисты "Яндекса" проанализировали поисковые запросы россиян за 2017 год. В списке главных тем у россиян оказались события, люди, фильмы и явления.
События
Теракт в петербургском метро по версии "Яндекса" стал главным событием в России и мире в уходящем году. В категории события второе место по числу поисковых запросов занял "Синий кит" и группы смерти. На третьем месте оказался скандал вокруг фильма "Матильда".
Люди
Бывший депутат Госдумы певица Мария Максакова стала женщиной вызвавшей наибольшей интерес у граждан. В топ-3 по числу поисковых запросов вошла певица Юлия Самойлова. Девушке не дали выступить на "Евровидении" из-за запрета на въезд на Украину. На третьей строчке оказалась участница шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" Диана Шурыгина.
Мужчинами, которых пользователи искали чаще других, стали певец Дима Билан, телеведущий Андрей Малахов (он перешел с "Первого канала" на "Россию 1") и актер Армен Джигарханян.
Вещи и явления
"Криптовалюта" победила всех конкурентов в категории вещей и явлений. Также пользователи "Яндекса" также часто искали спиннеры, iPhone X, Samsung Galaxy S8 и iPhone 8.
Фильмы и сериалы
"Молодежка" уже не первый год стала самым популярным российским сериалом в "Яндексе". Пользователи поисковика также интересовались сериалами "Чернобыль. Зона отчуждения", "Ивановы-Ивановы", "Отель Элеон" и "Ольга".
Самым запрашиваемым зарубежным сериалом в поисковике стал "Игра престолов". Второе место – "Гречанка" и "Шерлока". Хоррор "Оно" стал самым популярным в поисковике фильмом.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: