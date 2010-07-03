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Москва 24

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Общество

15:14

Проездные с QR-кодом товаров Роскачества будут продавать в метро Москвы

общество метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проездные "Единый" с QR-кодом товаров, одобренных Роскачеством, будут продавать в Московском метрополитене в преддверии Всемирного дня качества. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"В метро начнут продавать билеты "Единый", дизайн которых приурочен к празднику. На лицевой стороне нанесен логотип российского Знака качества, на обратной стороне размещен QR-код, который ведет на портал для умного потребителя", – заявили в пресс-службе метрополитена.

Как подчеркнули в организации, портал содержит информацию и результаты исследований товаров, которые проводили специалисты Роскачества.

За счет необычной акции с билетами партнеры надеются привлечь интерес общественности к вопросам качества товаров и услуг. Кроме того, таким образом хотят повысить потребительскую грамотность.

Всемирный день качества – это ежегодная акция, выпадающая на каждый второй четверг ноября. Для этого праздника характерны открытые уроки, экскурсии на производства и спортивные мероприятия.

Ранее стало известно, что Роскачество планирует сформировать реестр добросовестных интернет-магазинов. Итоговый результат проекта – полноценная платформа с потребительскими и экспертными оценками на продавцов.

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