Женщины чаще других обращаются за психологической поддержкой в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С начала года в Московскую службу психологической помощи населению обратилось более 16 тысяч человек, сообщили Москве 24 в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Чаще всего за психологической поддержкой обращаются работающие люди, примерно 49%. Большинство из них женщины (75%).
"Как показывает статистика, в этом году самыми частыми были запросы, связанные с проблемами здоровья, вопросами семьи, взаимоотношением между мужчиной и женщиной", – сообщили Москве 24 в пресс-службе.
Отмечается, что специалисты службы оказали уже более 92 тысяч социальных услуг. Годом ранее более 21 тысячи человек получили около 112 тысяч услуг, в 2017 году – почти 20 тысяч человек и 108 тысяч услуг.
Кроме того, в этом году на телефон неотложной психологической помощи 051 поступило почти 37 тысяч обращений. В 2018 году – более 41 тысячи, в 2017 году – свыше 34 тысяч.
Лидируют в этом году обращения по семейной проблематике: 49,3%. На втором месте вопросы здоровья – 26%. На третьем – личностные и экзистенциальные проблемы.
По данным ВЦИОМ, число постоянно испытывающих стресс россиян растет. За последние девять лет показатель увеличился с 3 до 8%. Чаще всего на данную проблему жалуются женщины, а также молодежь возрасте от 18 до 24 лет.
Специалист Московской службы психологической помощи Констанция Равло рассказала, что сон, медитация и правильное питание помогут сохранить психическое здоровье.
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