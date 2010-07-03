Диетолог указала на негативные качества картофеля и моркови

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Различные корнеплоды, полезные для человека при определенных обстоятельствах, могут принести вред. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Специалист объяснила, что потенциальную опасность представляют сырые и острые корнеплоды – например, обычная редька. Большое количество клетчатки, содержащееся в подобных продуктах, может вызвать у человека несварение.

Что касается картофеля и моркови, то в результате термической обработки в этих овощах меняется гликемический индекс. Этот показатель повышается, поэтому те, кто страдает от сахарного диабета, должны быть особенно внимательны. Для лучшего усвоения советуют пассировать морковь.

Несмотря на ряд индикаторов, на которые стоит обратить внимание, корнеплоды в целом оказывают положительное влияние на организм. Клетчатка помогает очистить организм от токсинов, запеченный и отварной картофель способствует улучшению работы сердца.

Недавнее исследование GfK показало, что россияне стали покупать меньше овощей. Эти продукты подорожали с 2014 года на 22 процента, поэтому люди стали переходить на другие гарниры – в частности, крупы.