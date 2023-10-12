В Париже начали расследовать возможное отравление Марины Овсянниковой

Фото: телеграм-канал "Марина Овсянникова/ Marina Ovsyannikova"

Прокуратура Парижа организовала расследование из-за подозрения на возможное отравление бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как уточняется, Овсянникова рассказала о своем плохом самочувствии.

"Она посчитала, что ее попытались отравить. Пока что мы можем сказать, что нас уведомили о ее показаниях. Расследование было поручено судебной полиции", – подчеркнула прокуратура.

Издание Agence France-Presse добавило, что на ручке двери квартиры в столице Франции Овсянникова нашла порошок. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, были взяты пробы порошка.

14 марта 2022 года Овсянникова появилась в прямом эфире программы "Время" на Первом канале с плакатом пацифистского содержания. Руководство телеканала начало служебную проверку по этому инциденту.

В октябре 2022-го адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов заявил, что журналистка покинула территорию РФ. До этого МВД России объявило ее в розыск.

Через год суд заочно приговорил Овсянникову к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за фейки о российской армии. Женщина получила срок с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Вместе с этим суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

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