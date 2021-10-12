Синоптик предупредил москвичей о последнем дне бабьего лета

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве в последний день бабьего лета ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня у нас заканчивается некий период бабьего лета или золотой осени, последний день, когда на синоптическую ситуацию влияет уходящий антициклон. Мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду, без осадков. Температура воздуха будет около +11...+13 градусов, в Подмосковье – около +9...+14", – сказал синоптик.

Также, по его словам, в городе будет дуть южный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление вернется в норму и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что атмосферный фронт циклона из Скандинавии дойдет до столицы. Температура воздуха особо не понизится, но без осадков не обойдется.

Согласно прогнозу, со среды облаков станет больше, местами пройдут небольшие дожди. Ночью в городе ожидается +4...+6 градусов, днем будет +10...+12 градусов.

