Облачная погода может помешать москвичам наблюдать противостояние Марса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жители Москвы не смогут увидеть противостояние Марса ночью 14 октября из-за облачной погоды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замдиректора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева.

Киктев рассказал, что ночью 14 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Облака будут значительно затруднять наблюдение за Марсом.

"В предыдущие дни недели это было бы куда более зрелищно, потому что погода в Москве была антициклонической, было сухо, и солнце мы часто видели, но погода становится более циклонической и больше осадков и облаков", – рассказал эксперт.

Киктев добавил, что у москвичей может появиться возможность понаблюдать за явлением урывками, однако у жителей Западной Сибири вероятность увидеть Марс будет значительно выше

"Там погода будет более антициклональной", – заключил специалист.

Ранее в Московском планетарии назвали лучшую дату для наблюдения за Марсом. Красная планета подойдет к Земле на 62 миллиона километров. Ее видимые размеры повысятся с 4,5 угловой секунды в январе до 22,5. В бинокль можно увидеть яркий красноватый диск, а в хороший телескоп – рассмотреть элементы поверхности Марса.