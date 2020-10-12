Облачная погода может помешать москвичам наблюдать противостояние Марса

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Жители Москвы не смогут увидеть противостояние Марса ночью 14 октября из-за облачной погоды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замдиректора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева.
Киктев рассказал, что ночью 14 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Облака будут значительно затруднять наблюдение за Марсом.
"В предыдущие дни недели это было бы куда более зрелищно, потому что погода в Москве была антициклонической, было сухо, и солнце мы часто видели, но погода становится более циклонической и больше осадков и облаков", – рассказал эксперт.
Киктев добавил, что у москвичей может появиться возможность понаблюдать за явлением урывками, однако у жителей Западной Сибири вероятность увидеть Марс будет значительно выше
"Там погода будет более антициклональной", – заключил специалист.
Ранее в Московском планетарии назвали лучшую дату для наблюдения за Марсом. Красная планета подойдет к Земле на 62 миллиона километров. Ее видимые размеры повысятся с 4,5 угловой секунды в январе до 22,5. В бинокль можно увидеть яркий красноватый диск, а в хороший телескоп – рассмотреть элементы поверхности Марса.
Москвичам рассказали, когда выпадет первый снег
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: