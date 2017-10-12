12 октября 2017, 22:38Общество
Уволен глава Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Главу российского Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова уволили из-за необходимости профилактического лечения. Временно исполнящим обязанности на его посту назначен заместитель начальника Центра по управлению и развитию Максим Харламов, сообщили в Роскосмосе.
В госкорпорации также добавили, что после лечения Лончаков займется другой работой, передает ТАСС.
Экс-глава руководил ЦПК с 2014 года. Будучи в отряде космонавтов, он совершил три полета в космос.
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