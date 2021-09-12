Венедиктов заявил, что около 100 тысяч анкет онлайн-избирателей находятся на проверке

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Порядка 100 тысяч заявлений участников дистанционного электронного голосования находятся на проверке, которая будет продолжаться до 16 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова.
В СМИ начали появляться сообщения о том, что жителям столицы начали массово приходить отказы в доступе к электронному голосованию из-за того, что данные не были одинаково идентифицированы всеми государственными информационными системами.
"На вчера заявки на электронное голосование подали 1,830 миллиона москвичей, акцептировано 1,717 миллиона заявок. В проверке, которую проводит ЦИК, а не Москва, находится около 100 тысяч заявок", – заявил Венедиктов.
Он подчеркнул, что из 1,141 миллиона заявок, поданных на голосование по поправкам в конституцию в Москве, одобрено было 1,075 миллиона.
"То есть отказано было 66 тысяч, или 5,8% от поданных заявок. Базы ЦИКа часто отстают – смена фамилий, адресов, не жители Москвы, отсутствие в ГАС-выборах. Если процент отказа по конституции применить сейчас, то отказ будет составлять более 106 тысяч человек. Это норма прошло года, когда записалось в Москве более миллиона человек", – пояснил Венедиктов.
Он утверждает, что проверка будет продолжаться до 16 сентября.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что российская избирательная система готова к предстоящим выборам более чем на 99%. Она также добавила, что на выборах ожидается довольно высокая конкуренция: например, на одно место в Госдуме претендуют 13 кандидатов, а в случае с региональными парламентами на один мандат приходится 11 кандидатов.
Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
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