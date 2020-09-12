В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В Москве скончались 14 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Специалисты напоминают, при проявлении любых симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и не занимайться самолечением. Также нужно вызвать врача на дом.

За последние сутки в Москве выявили 670 новых случаев коронавирусной инфекции. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

В России подтвердили 5 488 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах. Из них 1 229 не имели клинических проявлений болезни.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.