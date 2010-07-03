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12 сентября, 20:17

В Ленобласти пожаловались на распиливших качели пенсионерок

общество

12 сентября, 20:17

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Фото: Telegram-канал Hue

Администрация поселения Бегуницкое Ленинградской области обратилась в полицию после публикации видео, на котором пенсионерки распиливают качели на детской площадке во дворе, сообщает РИА Новости.

И. о. главы поселения Наталья Михайлова отметила, что качели точно восстановят, однако, за чей счет, должны определить правоохранительные органы.

Детскую площадку построили в 2014 году, и качели на них не скрипели. "Жительницам скорее не нравился шум от детворы, которая проводит время на площадке", – полагают в администрации поселка.

Ранее жительницы дома в Волосовском районе Ленобласти на глазах у детей спилили качели на детской площадке. Якобы на шум пожаловалась их 90-летняя подруга.

По словам женщин, они просили администрацию демонтировать другие новые качели из-за того, что, по их мнению, они привлекут на площадку еще большее количество детей.

Ранее в Дмитровском городском округе девочка получила тяжкие травмы при падении в яму на водозаборном узле. По факту халатных действий возбуждено уголовное дело.

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