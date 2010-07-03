В России на последние 100 лет сформировался "дефицит внуков"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Среднее число внуков у бабушки за последние почти 100 лет сократилось в России в 6,7 раза. Такие данные привела заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

"В настоящее время налицо дефицит трудового потенциала – выходящих из трудоспособного возраста людей больше, чем входящих в него. Сложившуюся неблагоприятную структуру населения можно дополнить показателем соотношения детей и прародителей – в 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, в 2002-м – 87, в 2019-м – 81. Мы наблюдаем дефицит не только трудовых ресурсов, но и внуков", – сказала Егорова, передает РИА Новости.

Лаборатория ссылается на данные Росстата. На 1 января 2019 года людей в возрасте 60 лет и старше проживало в России более 32 миллионов, 30-39 лет – 24,4 миллиона.

Всего на начало 2019 года в России проживало 146,781 миллиона человек. Детей младше 9 лет – более 18 миллионов, от 10 до 19 лет – больше 14,7 миллиона, молодых людей от 20 до 29 лет – более 17,3 миллиона человек. Также в стране проживает людей от 40 до 49 лет почти 20,3 миллиона. Предпенсионеров от 50 до 59 лет в России 19,8 миллиона человек.

Общая демографическая нагрузка на группу 15-59-летних не так значительна (на трех взрослых приходится два ребенка или старика). Однако эксперты отмечают, что большая часть нагрузки приходится на людей старшего поколения. Значит, социальная сфера должна также переориентироваться на них, заключили специалисты.

