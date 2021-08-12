Шойгу заявил, что России больше нельзя переживать сценарий 1990-х годов

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Россия должна избежать повторения той тяжелой политической и экономической ситуации, которая наблюдалась в стране в 1990-е годы, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Дай бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем", – сказал он.

Шойгу объяснил, что осознание данной задачи мотивировало его встать во главе списка "Единой России" на сентябрьских выборах. Министр напомнил, что в 1990-е годы ему приходилось заниматься аналогичной партийной работой, однако в то время доверие народа к власти неуклонно падало на фоне тяжелейшей ситуации в экономике.

"Кампания была тяжелой, за 60 дней пришлось побывать в 59 субъектах Российской Федерации", – уточнил Шойгу.

Он отметил, что с тех пор страна пережила кардинальные изменения и поблагодарил коллег за возможность возглавить список партии. При этом, по словам Шойгу, в нынешней России в сравнении с 1990-ми годами значительно возросла ответственность политиков: раньше им приходилось отвечать лишь за выполнение предвыборных обещаний, а теперь и за то, что уже реализовано.

Ранее Шойгу запустил реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Ремонт пройдет на участке протяженностью 340 километров между станциями Улак и Февральск. После завершения реконструкции дороги транспортные возможности Восточной Сибири увеличатся.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.