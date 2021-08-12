Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:56

Шойгу заявил, что России больше нельзя переживать сценарий 1990-х годов

общество

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Россия должна избежать повторения той тяжелой политической и экономической ситуации, которая наблюдалась в стране в 1990-е годы, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Дай бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем", – сказал он.

Шойгу объяснил, что осознание данной задачи мотивировало его встать во главе списка "Единой России" на сентябрьских выборах. Министр напомнил, что в 1990-е годы ему приходилось заниматься аналогичной партийной работой, однако в то время доверие народа к власти неуклонно падало на фоне тяжелейшей ситуации в экономике.

"Кампания была тяжелой, за 60 дней пришлось побывать в 59 субъектах Российской Федерации", – уточнил Шойгу.

Он отметил, что с тех пор страна пережила кардинальные изменения и поблагодарил коллег за возможность возглавить список партии. При этом, по словам Шойгу, в нынешней России в сравнении с 1990-ми годами значительно возросла ответственность политиков: раньше им приходилось отвечать лишь за выполнение предвыборных обещаний, а теперь и за то, что уже реализовано.

Ранее Шойгу запустил реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Ремонт пройдет на участке протяженностью 340 километров между станциями Улак и Февральск. После завершения реконструкции дороги транспортные возможности Восточной Сибири увеличатся.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать