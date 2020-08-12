Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Роспотреднадзоре не обнаружили в столичной питьевой воде следы COVID–19. В ведомстве уточнили, что все исследованные по микробиологическим показателям пробы питьевой воды соответствовали нормативам.
"Перед подачей питьевой воды в распределительную сеть с марта было отобрано 616 проб для исследований на наличие РНК коронавируса. Во всех пробах его следов не обнаружено", – сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что за первое полугодие 2020 года все исследованные по микробиологическим показателям пробы питьевой воды – 4 190 проб – соответствовали нормативам.
Ранее сообщалось, что вода в двух из девяти купальных водоемов Москвы, которые проверяются управлением Роспотребнадзора по Москве, не соответствует нормам. Всего на контроле управления находятся 56 зон отдыха, из них девять зон отдыха с купанием и 46 зон отдыха без купания.
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