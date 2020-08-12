В РКФ высказались о штрафах для владельцев громко лающих собак

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Инструктор-дрессировщик Российской кинологической федерации (РКФ) Ирина Швец заявила Москве 24, что штрафовать хозяев громко лающих собак, проживающих в многоквартирных домах, необходимо. Однако кинолог отметила, что данная инициатива депутатов Заксобрания Алтайского края не должна распространяться на частные сектора.

"Собаки по факту выполняют свою сторожевую функцию. Животные не лают просто так, особенно если они находятся в частном доме. Они обязаны защищать свою территорию. Это нормально. Вдруг мимо проходит компания, которая, мягко говоря, ведет себя достаточно громко. И что? Сторожевая собака должна молчать?" – считает Швец.

Она подчеркнула, что на многоквартирные дома должны распространяться подобные санкции. По словам кинолога, хозяева обязаны правильно воспитать свою собаку, чтобы она не мешала соседям.

"Я считаю, что в многоквартирных домах собаки не должны лаять, не должны выть, оставленные своими хозяевами. Человек, который заводит щенка, должен уделять ему время. Наверное, его надо наказать, чтобы он понял, что животное необходимо воспитывать. Взрослого пса уже практически невозможно отучить от этого. Собакой надо заниматься с детства", – отметила эксперт.

Ранее стало известно, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов поддержал предложение штрафовать владельцев громко лающих собак.

"Если пес своим лаем мешает соседям, то хозяев нужно штрафовать. Конечно, все индивидуально и зависит от каждого конкретного случая", – отметил он.

Емельянов также считает, что для введения данной меры нужно выделять в законе о тишине лай собак как ответное правонарушение.

