С 2020 года планируют ввести ежегодный отгул для медосмотра

Министерство труда и социальной защиты начало разработку закона об освобождении от работы на один день раз в год для работников старше 40 лет, чтобы посетить врачей в рамках диспансеризации. Соответствующее уведомление опубликовано на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Планируется, что нормативный акт вступит в силу в январе 2020 года.
Право на один день для медосмотра будет прописано в Трудовом кодексе. За работником будут сохранены его должность и средний заработок.
В мае 2019 года Минтруд сообщил, что инициатива о "дне на диспансеризацию" для людей старше 40 лет уже прорабатывается с другими министерствами. Также участвуют в обсуждении работодатели и работники.
Также в министерстве заявили, что считают некорректным сообщение о дополнительном выходном для россиян. В ведомстве отметили, что занимаются разработкой законопроекта о диспансеризации, который даст право раз в год отпроситься с работы на день для похода по врачам. Однако этот день нельзя считать выходным.
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