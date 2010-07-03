Почти 172 тысячи гектаров обработали от клещей в России

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С начала сезона от клещей в РФ обработано почти 172 тысячи гектаров территории. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-центр Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор продолжает проведение оперативного мониторинга, в связи с началом активности клещей. По еженедельным данным в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей и заболеваемость инфекциями, передаваемыми клещами, не превышают среднемноголетних значений", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что с начала года прививки от клещевого энцефалита сделали более 2,82 миллиона россиян. Планируется увеличить эту цифру до 3,1 миллиона человек.

Ранее в Роспотребнадзоре представили новые требования к производству и продаже кваса. Нормы были размещены на официальном сайте ведомства.