Шойгу посоветовал министру обороны ФРГ вспомнить историю

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не потерпит, чтобы с ней вели разговор с позиции силы. Это заявление глава Минобороны сделал в интервью телеканалу "Россия 24".
Так Шойгу отреагировал на слова немецкого коллеги Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее настаивала на ведении более жесткого курса в отношениях с Россией. В ответ Шойгу посоветовал министру обороны ФРГ хорошенько вспомнить историю.
"После всего того, что Германия сделала в нашей стране, − подчеркнул российский министр. − Там еще лет двести бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать".
Кроме того, Шойгу напомнил о последствиях подобных попыток "надавить" на Россию.
"Спросите у дедушек: каково это − разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать", − отметил он.
При этом глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия, как и прежде, готова к контактам и равноправному сотрудничеству.
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