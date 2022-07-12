Вирусолог перечислил первые симптомы оспы обезьян

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Первыми симптомами оспы обезьян являются высыпания на коже и высокая температура, рассказал вирусолог, руководитель лаборатории Центра особо опасных инфекций фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Достаточно быстро происходит появление первых признаков на коже лица и тела, это специфические высыпания. Их можно спутать с ветрянкой, но все-таки эпидемиологически будет понятно, что речь о другом заболевании", – рассказал вирусолог.

Чепурнов отметил, что также у пациентов повышается температура и наблюдаются болевые ощущения, стандартные для инфекционного заболевания.

Специалист выразил мнение, что проблем с диагностикой заболевания не будет.

"Экспресс-диагностику разработали уже давно, остается только поставить ее на поток. Еще по коронавирусу мы помним, что может быть достаточно десяти минут для выявления заболевания по слюне или по капле крови", – подчеркнул он.

Вирусолог добавил, что при появлении похожих симптомов нужно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

В свою очередь, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова рассказала, что отличительными симптомами оспы обезьян являются высыпания в виде пузырьков на ладонях и подошвах, а также увеличение всех лимфоузлов.

По ее словам, энантема сначала появляется на лице, а затем переходит на конечности.

"И очень важно, что, в отличие от других инфекций, эта инфекция – пузырики – поражает ладони и подошвы. И также есть увеличение лимфатических узлов везде: под мышками, челюстные, паховые – все лимфоузлы", – приводит слова Малинниковой ТАСС.

Вирусолог отметила, что степень тяжести заболевания зависит от распространения сыпи по телу. По ее словам, заболевание протекает в среднетяжелой и легкой форме, а проходит самостоятельно.

Эксперт добавила, что оспа обезьян передается от человека к человеку менее активно по сравнению с инфекциями, которыми можно заразиться воздушно-капельным путем.

По словам Малинниковой, для заражения оспой обезьян нужен близкий тесный контакт с больным, поэтому в настоящее время говорить о быстром распространении инфекции в РФ не приходится.

12 июля стало известно, что первый случай оспы обезьян выявлен в России у молодого человека, вернувшегося из Европы.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для его жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн назвал срок выздоровления после заражения оспой обезьян. По его словам, болезнь проходит самостоятельно в течение двух-трех недель после заражения.

Эксперт призвал россиян не волноваться, так как заболевание не представляет опасности, отметив, что летальные случаи фиксировались только в Африке.

