"Орленок" примет детей еще из пяти регионов России с 17 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Орленок" начнет принимать детей еще из пяти регионов России с 17 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

В центре рассказали, что речь идет о Москве, Московской, Ростовской областях, Ставропольском крае и Республике Адыгея. Там подчеркнули, что лагерь разрешено заполнять до 70% от проектной вместимости учреждения.

Детей из разных регионов разместят в отдельных лагерях центра. Мероприятия будут проводиться таким образом, чтобы дети не пересекались между собой.

Отмечалось, что образовательная программа в "Орленке" переработана для максимального отдыха детей после учебы во время пандемии и сосредоточена на физической активности. Все мероприятия проводятся в малых группах.

Ранее заместитель министра просвещения Денис Грибов заявил, что по ожиданиям министерства в текущем году в летних лагерях смогут отдохнуть около пяти миллионов детей. По его словам, всего летом планируют открыть порядка 33 тысяч лагерей для отдыха детей. В этому году смены будут составлять 24 дня для санитарно-курортной программы и 21 день для оздоровительных.

С 1 июля возобновили работу детские центры "Артек", "Орленок", "Океан" и "Смена". Начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская в свою очередь сообщила, что детям и педагогам в летних лагерях маски носить не придется, однако в лагеря не допустят детей с респираторными заболеваниями.

