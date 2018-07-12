Twitter планирует удалить все фейковые аккаунты

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Социальная сеть Twitter планирует удалить все подозрительные аккаунты, чтобы выяснить точное число подписчиков пользователей. Большинство пользователей, как посчитали в компании, лишатся около четырех подписчиков, но у популярных блогеров число фолловеров значительно уменьшится, пишет "Газета.ру".

Как отмечают представители компании, они уже давно блокируют аккаунты, в которых замечены резкие изменения.

Пользователям таких профилей предлагают сменить пароль или подтвердить другим образом, что это их аккаунт.

Twitter, как сообщалось ранее, за два месяца заблокировал более 70 миллионов подозрительных аккаунтов. С октября 2017 года соцсеть вдвое увеличила активность по борьбе с фейковыми пользователями и распространением ложной информации.