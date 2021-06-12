Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 12 июня, в столице ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, непогода ожидается в городе в период с 13.30 до 23.00.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС России по Москве рекомендовало водителям снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Пешеходам напомнили, что в дождь и сильный ветер необходимо обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, а также не укрываться под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жители столицы переживают обычную летнюю погоду с температурами, близкими к старым климатическим нормам. В столичном регионе в течение недели наблюдается облачная погода, местами дожди, температура не поднималась выше 22 градусов тепла.

