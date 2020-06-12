Почти 600 тыс человек записалось на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию

Проголосовать онлайн по поправкам в Конституцию решили уже около 600 тыс человек

С момента открытия записи на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию россиянами было подано почти 600 тысяч заявлений. Об этом сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"На электронное голосование подано 592 тысячи заявлений", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Венедиктова, 9 тысяч из этих заявлений было подано жителями Нижнего Новгорода, остальная их часть поступила от москвичей.

Записаться на участие в электронном голосовании можно через порталы mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Подать соответствующее заявление необходимо не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня начала дистанционного электронного голосования.

Известно, что проголосовать смогут лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в столице. После успешной авторизации на сайтах и переходе на страницу регистрации в онлайн-голосовании система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.