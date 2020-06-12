Денис Мацуев отметил важность принятия поправок в Конституцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пианист Денис Мацуев выразил мнение, что поправки в Конституцию РФ очень важны. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"А для меня это особенно важно. Ведь мы на рабочей группе по обсуждению поправок предложили внести в Конституцию фразу "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством", – сказал он.

Мацуев также рассказал, что в случае принятия поправок культура, как наследие, будет поддерживаться и охраняться государством.

Ранее о своем отношении к онлайн-голосованию по поправкам в Конституцию рассказал альтист, дирижер, педагог, общественный деятель, народный артист СССР Юрий Башмет. В частности, он высказался о поправке, касающейся российской культуры, которая была предложена пианистом Денисом Мацуевым, художественным руководителем театра Et Cetera Александром Калягиным и директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля этого года. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на 8 участках в аэропортах. График работы участков будет таким же, как везде, – с 08:00 до 20:00.