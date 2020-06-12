Электронное голосование поспособствует точности подсчета голосов – Академик РАН

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электронное голосование по поправкам в Конституцию поспособствует точности подсчета голосов, рассказал директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова", академик РАН Геннадий Сухих.

Также он подчеркнул, что голосование в электронном виде хорошо подходит молодой части населения.

"И это поможет тому, чтобы не было никаких сомнений, что результаты абсолютно совпадают с реальностью. Может, это замечательный шаг вперед и шаг к абсолютной точности подсчета голосов", – сказал Сухих Агентству "Москва".

Академик РАН выразил мнение, что дата голосования является безопасной в условиях улучшающейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, Сухих рассказал, что поддерживает поправки, так как их целью является улучшение государственной заботы об обществе.

Ранее сообщалось о том, что заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию подало более 500 тысяч человек.

Так, запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Подать соответствующее заявление необходимо не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня начала дистанционного электронного голосования.

Известно, что проголосовать смогут лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в столице. После успешной авторизации на сайтах и переходе на страницу регистрации в онлайн-голосовании система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.