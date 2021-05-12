Романенко: шаги, предпринимаемые правительством, соответствуют текущим социальным запросам

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На заседании Госдумы депутаты заслушали отчет премьер-министра РФ Михаила Мишустина о работе правительства. Главной темой выступления стали меры поддержки людей и бизнеса после пандемии коронавируса, которые были обозначены Владимиром Путиным во время его послания Федеральному собранию.

Кабмин уже реализовал целый пакет мер адресной поддержки граждан, объем которого оценивается в 10% всего бюджета России в минувшем году.

По словам депутата Госдумы Романа Романенко, среди названных Мишустиным векторов дальнейшего развития социальных инициатив он выделил три.

"Во-первых, это поддержка семей с детьми, расширение программы выплат и компенсаций молодым матерям. Во-вторых, продление программы туристического кешбэка. В-третьих, развитие детского спорта", – уточнил он.

Романенко отметил, что шаги, которые в настоящий момент принимает кабмин, отвечают ожиданиям жителей.

Ранее сообщалось, что депутат присоединился к участникам автопробега в честь Дня Победы. По его словам, россияне помнят подвиг нашего народа, знают цену, которую наши деды заплатили за нынешнюю свободную и мирную жизнь. Эту память необходимо передавать подрастающим поколениям.