Юрист рассказал, как предприятиям получить отсрочку по уплате налогов в 2021 году

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Компании, пострадавшие во время пандемии коронавируса, могут получить отсрочку по уплате налогов, несмотря на то что антикризисные меры поддержки продлены не были. Об этом юрист Илья Глушко рассказал порталу News.ru.

"Важный факт – необходимо доказать прямую связь между снижением дохода (получением убытка) и кризисом, вызванным коронавирусом", – уточнил Глушко. Он сослался на шестую главу Налогового кодекса России, в которой говорится, что основанием для отсрочек может служить ухудшение финансового состояние бизнеса из-за обстоятельств непреодолимой силы, к коим и относится коронавирус.

Юрист также добавил, что заявление в ФНС можно подать сразу на отсрочку нескольких налогов, которую могут предоставить на срок до трех лет.

Ранее в Госдуме предложили продлить для малого и среднего бизнеса льготы по кредитам и налогам до конца 2021 года. Документ предполагает, что на протяжении этого периода заемщики смогут временно не исполнять взятые на себя обязательства по кредитам.

