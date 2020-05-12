Москвичей предупредили о дожде и ветре до утра среды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в ближайшее время ожидаются дождь и порывистый ветер. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Москве.

По данным синоптиков, в период с 22:00 12 мая и до 09:00 13 мая в городе ожидается кратковременный дождь с порывами ветра до 21 метра в секунду. Также в ближайшие часы в Москве прогнозируется резкое снижение температуры воздуха на 10 градусов.

В МЧС москвичам рекомендовали при сильном ветре обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили.

Из-за непогоды в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 19:00 13 мая. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об "обвале холода" и "фантастической" жаре в России.

