В РСТ предложили добавлять в санаторно-курортные карты тест на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предложил добавлять в санаторно-курортные карты тест на коронавирус, сообщает Агентство "Москва".

"По опыту наших зарубежных партнеров, если не вводить иммунные паспорта, то уж тогда тест на коронавирус я бы предпочел, чтобы мой сосед сдал, чтобы вместо отдыха не получить заражение, тем более это и доступно по цене", – заявил Барзыкин.

Он отметил, что такого решения пока нет, но оно не было бы лишним. "Есть же санаторно-курортная карта, когда мы едем в санаторий. Можно добавить в эту карту, чтобы был анализ на коронавирус, и никаких проблем нет", – пояснил эксперт.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что летний туристический сезон в России может состояться при соблюдении в настоящее время россиянами ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.