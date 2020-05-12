Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:35

В РСТ предложили добавлять в санаторно-курортные карты тест на коронавирус

общество туризм

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предложил добавлять в санаторно-курортные карты тест на коронавирус, сообщает Агентство "Москва".

"По опыту наших зарубежных партнеров, если не вводить иммунные паспорта, то уж тогда тест на коронавирус я бы предпочел, чтобы мой сосед сдал, чтобы вместо отдыха не получить заражение, тем более это и доступно по цене", – заявил Барзыкин.

Он отметил, что такого решения пока нет, но оно не было бы лишним. "Есть же санаторно-курортная карта, когда мы едем в санаторий. Можно добавить в эту карту, чтобы был анализ на коронавирус, и никаких проблем нет", – пояснил эксперт.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что летний туристический сезон в России может состояться при соблюдении в настоящее время россиянами ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать