В РСТ не исключают, что летом москвичи смогут поехать в Краснодарский край

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В Российском союзе туриндустрии не исключили, что для жителей столицы отдых на курортах Краснодарского края может быть доступен уже в июле. Об этом Агентству "Москва" рассказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Он напомнил, что Москва отложила все санаторно-курортное лечение до 1 августа. "Здесь основной сигнал – это когда будут сняты меры по самоизоляции, чтобы, приезжая на курорт, не отбывать две недели в изоляции: как только они будут сняты, можно будет отправляться", – объяснил Барзыкин. По его словам, поехать на летний отдых, возможно, смогут и жители Петербурга.

По данным вице-президента РСТ, в Краснодарском крае не стали переносить открытие сезона, которое запланировано на 1 июня, из-за продления самоизоляции до 23 мая.

"Это, наоборот, сигнал к тому, что там готовятся к тому, чтобы поэтапно с соблюдением всех мер все-таки сезон начинать, но в Краснодарском крае – в целом 2 тысячи с небольшим заболевших, а в Москве – более 115 тысяч", – добавил Барзыкин.

Кроме того, уже есть чартерные программы на июнь и июль для Крыма, Сочи и Анапы, пояснили в РСТ.

Ожидается, что на первом этапе курорты в Крыму станут доступны для местных жителей. Принимать отдыхающих начнут курорты с медицинскими лицензиями, которые смогут проводить анализы и экспресс-тесты на коронавирус.

Недавно вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский рассказал, что в организации рассчитывают на возрождение туризма внутри страны после завершения пандемии COVID-19.