Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра и возможной грозы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

По данным синоптиков, в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, местами пройдет гроза, порывы ветра могут достигнуть 21 метра в секунду. Также возможен град.

"В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций", – заявил Бирюков.

Он подчеркнул, что в городе были приняты необходимые меры по защите от ветра жилых домов, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций. Аварийные службы следят за состоянием линий электропередачи.

Бирюков призвал граждан оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции, а если придется экстренно выйти, то он посоветовал не приближаться к рекламным щитам, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили.

Ранее о порывистом ветре в городе предупреждали сотрудники МЧС. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности до 13 мая.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об "обвале холода" и "фантастической" жаре в России. По его словам, из-за прихода циклона во вторник температура в городе вырастет до 25 градусов. Однако затем стремительно похолодает.

