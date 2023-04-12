Брянскому мальчику Федору вручили медаль "За отвагу"

Фото: телеграм-канал Readovka

Десятилетнего Федора Симоненко, который получил ранение, когда спасал двух других детей во время нападения украинских диверсантов в Брянской области, наградили медалью "За отвагу". Глава региона Александр Богомаз вручил награду в торжественной обстановке во Дворце детского и юношеского творчества. Об этом пишет РИА Новости.

"Федор, поздравляем с заслуженной наградой, ты наш юный герой! Брянщина гордится тобой", – добавил ведущий мероприятия.

2 марта группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате погибли два человека.

Предполагалось, что нападение совершили участники двух украинских диверсионно-разведывательных групп, а также "Русского добровольческого корпуса", который в рамках спецоперации сражается на стороне Украины.

Через несколько дней ФСБ назвала предполагаемого организатора теракта. Им оказался основатель "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин.



Путин наградил медалью раненного при нападении украинской ДРГ в Брянской области мальчика

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