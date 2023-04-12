За сутки в Москве зафиксировали 1 292 случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедшие сутки в Москве коронавирусной инфекцией заболели 1 292 человека, скончались девять пациентов. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф".

Согласно информации, врачи госпитализировали 107 человек с коронавирусом, выздоровели 1 568 пациентов.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 491 337 случаев заражения COVID-19, выздороветь удалось 3 300 050 пациентам, не смогли справиться с инфекцией 48 553 гражданина.

До этого в Москве выявили 656 новых случаев коронавирусной инфекции. В больницу попал еще 141 человек, вылечились 1 680 пациентов, скончались семь граждан.

Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия COVID-19 спустя более чем три года подошла к финалу. Однако, по его словам, специалисты в области здравоохранения пока что не закончили свою деятельность.

Академик подчеркнул, что гражданский подвиг врачей следует запечатлеть в том числе в культурном и просветительском планах.

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