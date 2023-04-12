В ГД предложили запретить преступникам зарабатывать на фильмах о своих деяниях

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил запретить злоумышленникам зарабатывать денежные средства на книгах, фильмах и интервью о своих преступлениях. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Нужно запрещать этим подонками каким-то образом монетизировать свою черную славу", – указал он.

По словам парламентария, в России необходим такой закон. При этом депутат считает, что преступники могут говорить о своих деяниях с ведома полиции и в форме покаяния.

"Этот вопрос должен быть урегулирован правоохранителями. Мне тяжело сказать, может ли такая практика (публикация книг. – Прим. ред.) послужить примером для психически нездоровых людей повторить события, в ней описанные", – заключил он.

Так, в марте 2021 года телеведущая Ксения Собчак взяла у "скопинского маньяка" Виктора Мохова интервью, которое вызвало общественный резонанс и подверглось резкой критике. В фильме мужчина пошутил об одной из своих жертв и сказал, что хотел бы встретиться с другой.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, 4 мая 2004 года их освободили.

"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет и 10 месяцев. В марте 2021 года он вышел на свободу.

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