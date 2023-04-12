Москвичам рассказали о погоде 12 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По прогнозам синоптиков, в среду, 12 апреля, в столице ожидается переменная облачность без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в Москве будут показывать от 17 до 19 градусов, по области – от 14 до 19 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление ожидается на отметке в 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что к вечеру четверга, 13 апреля, в Москву придет похолодание, температура понизится до нормы месяца.

До этого руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов сообщил, что жителей и гостей столицы ждет теплая и солнечная погода на Пасху, 16 апреля. Он отметил, что днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов.

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 12 апреля

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