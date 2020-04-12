В Подмосковье за сутки выявили коронавирус у 9 детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Подмосковье за сутки выявили коронавирус у девяти детей. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего за последние сутки в области коронавирусом заразились 278 человек, в целом в Подмосковье за весь период зафиксировано 1 360 случаев.

Среди новых заболевших 125 человек в возрасте от 18 до 45 лет, еще 88 человек – от 46 до 64 лет, 56 человек – от 65 до 93 лет.

Всего за весь период число скончавшихся в области возросло до 18 человек. За все время из больниц региона были выписаны 75 человек.

За последние сутки в России зарегистрировано 2 186 новых случаев коронавирусной инфекции в 52 регионах. Больше всего зараженных коронавирусом выявлено в Москве – 1306.

Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 15 770 случаев в 82 регионах. Умерло 130 пациентов, за последние сутки – 24. В Москве скончались 12 человек, в Подмосковье – четыре.

Накануне Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

