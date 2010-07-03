"Врет он все!": дочь бабушки, живущей в подъезде, обвиняет брата в домашнем терроре

Каким образом мужчина захватил квартиру родной матери

Телеканал Москва 24 продолжает разбираться в ситуации пожилой москвички, которую выгнал из квартиры собственный сын. 82-летняя Галина так сильно напугана, что не хочет обращаться за помощью ни в полицию, ни в социальные службы.

Как рассказала телеканалу Москва 24 ее дочь, пенсионерка абсолютно адекватна и может сама за собой ухаживать, а в случившемся виноват исключительно ее сын.

"Она жила сначала на кухне, чтобы им не мешать, и они стали ее с кухни выживать – "дети подрастают, нам нужна отдельная комната"... значит переходи спи с детьми. Потом она и с детьми стала мешать, понимаете? И они начали устраивать ей разный террор", – сообщила женщина.

По ее словам, пенсионерке не разрешают дома кушать, ставить чайник и мыться, хотят, чтобы она сидела на диване и не мешалась. Она полагает, что таким образом Галину специально провоцируют, "чтобы у нее сдали нервы", и ее можно было "сдать в психушку".

"Ну ты сын, она тебя пестовала, ты у нее был последний, она тебя в 37 лет родила. Она с него пылинки сдувала, он все время с ней был, все делала для него. И позвала его, поверила", – рассказала дочь.

Она отмечает, что ее матери в собственной квартире не дают постирать белье, хотя там есть стиральная машина, которую она же купила.

"Пусть он не врет, что она там живет. Врет он все!" – добавила женщина.

82-летняя Галина уже три месяца спит в подъезде, а в свою квартиру она может попасть только с участковым. При этом сын Галины утверждает, что его мать страдает психическим заболеванием. Именно по этой причине, по его словам, она и покидает квартиру.

Ранее телеканал Москва 24 побывал в подъезде, который теперь стал пристанищем пенсионерки, и убедился, в каких ужасных условиях она сейчас находится.