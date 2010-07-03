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18:37

Космонавты снялись в образе героев фантастических фильмов

общество

18:37

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Фото: russian.rt.com

Ко Дню космонавтики российские космонавты снялись в роли героев классических советских фильмов и мультфильмов о космосе. За основу авторы проекта взяли кадры из фильмов "Солярис", "Кин-дза-дза!" и мультфильма "Тайна третьей планеты", передает RT.

На афишах легендарных фантастических фильмов появились летчики-космонавты Александр Самокутяев, Максим Сураев, Роман Романенко, Сергей Рязанский и Олег Котов, а также космонавт-испытатель Анна Кикина.

Олег Котов и Сергей Рязанский перевоплотились в персонажей картины Георгия Данелии "Кин-дза-дза!". Котов признался, что свою работу он посвятил памяти режиссера, недавно ушедшего из жизни.

Космонавт Анна Кикина снялась для афиши фильма "Солярис" вместе с Александром Самокутяевым. По ее словам, именно кинолента Андрея Тарковского пробудила у нее интерес к приключениям.

Героями мультфильма "Тайна третьей планеты" стали Роман Романенко и Максим Сураев. А роль Алисы досталась участнице ансамбля "Юные Александровцы" Кристина Сунцова.

12 апреля исполнилось 58 лет со дня первого полета человека в космос. Первооткрывателем внеземного пространства в 1961 году стал советский космонавт Юрий Гагарин.

По случаю Дня космонавтики в Москве подсветят монумент "Покорителям космоса". В церемонии примут участие Герои Советского Союза, летчики-космонавты и другие почетные гости.

общество

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