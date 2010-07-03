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16:21

Эпидемиологи рассказали, как спастись от клещей

общество безопасность

16:21

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В средней полосе России наступил "сезон клещей". Чтобы отдых на свежем воздухе не закончился больницей и вирусным энцефалитом, ведущий научный сотрудник НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина рассказала, как спастись от укусов насекомых, передает ИА "НСН".

По ее словам, клещи не кусают сквозь ткань и потому стараются проникнуть под одежду. Пока насекомое ползет снаружи, его можно увидеть и снять. Шашина добавила, что лучше, если два человека внимательно осмотрят друг друга.

"Клещ ползет по одежде до головы человека при хороших условиях около 15 минут. Поэтому осматриваться надо часто. Брюки надо заправлять в сапоги или в носки с плотной резинкой, а рубашка должна быть заправлена в брюки", – советует специалист.

Впрочем, меры предосторожности нужны не только в лесу. Эпидемиолог подчеркивает, что клещи могут сосать кровь до семи суток. Для этого им нужно укромное место. На поиски такого участка кожи у насекомого уходит до получаса. Поэтому, вернувшись из леса, стоит принять душ и еще раз осмотреть все тело.

Шашина напомнила и о существовании специальных средств защиты. "Сейчас изобретены аэрозоли, которые вызывают у клещей паралич, их наносят только на одежду, в основном, на брюки, если человек не намерен лежать на траве, а планирует просто ходит по лесу", – заключила она.

Ранее рекомендации по спасению от клещей дали в Роспотребнадзоре. Одной из мер специалисты назвали правильный подбор одежды.

В столичном регионе начался сезон клещей

общество безопасность

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