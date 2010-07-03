Москвичей призвали получать паспорт здоровья перед планированием детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москвичи должны проходить полное медицинское обследование и получать паспорт здоровья перед планированием детей. С инициативой выступила член комиссии столичного парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.
"Прежде чем женщине забеременеть, ей надо получить паспорт здоровья, чтобы она понимала, насколько она здорова, и смогла предотвратить все риски, возникающие во время беременности", – цитирует слова Шараповой Агентство "Москва".
Она отметила, что такую процедуру уже давно используют в Европе, уточнив, что заблаговременное обследование родителей помогает забеременеть и родить здорового ребенка. При этом врач уточнила, что обследование нужно проходить до зачатия ребенка.
Шарапова отметила, что новые технологии в медицине позволяют на клеточном уровне обнаружить какие-то заболевания. "Мы родоразрешаем с учетом всех рисков, которые возможны во время беременности, родов, послеродового периода, и все делаем для женщины, чтобы она родила здорового ребенка", – уточнила она.
Ранее сообщалось, что за последние десятилетия возраст матерей в России заметно увеличился. Первого ребенка россиянки рожают в 25–34 года, а это значит, что количество женщин, которые могут родить второго и третьего ребенка, существенно сокращается.
К примеру, в 1995 году доля матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет включительно, составляла 60% от общего количества рождений. В 2018 году их доля не превысила 45%.
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