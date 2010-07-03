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05:04

Названы главные раздражители россиян на работе

общество

05:04

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Фото: depositphotos/creatista

Исследование сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru определило главные раздражители россиян на работе.

Больше всего портит настроение россиянам безосновательная критика – это отмечают 44 процента респондентов. На втором месте (27) идет внезапная дополнительная нагрузка.

Более четверти (26) опрошенных угнетают собственные ошибки и недочеты. Еще четверть россиян в числе отрицательных факторов назвали низкий уровень культуры коллег.

На пятом месте (22) расположилась "общая атмосфера в коллективе", передает РИА Новости.

В то же время наименее раздражающими факторами стали успехи коллег (1), внешний вид и парфюм (2), совещания и денежные сборы на подарки и ремонт (6).

При этом деталями, поднимающих настроение, большинство (52) назвали положительную оценку труда со стороны коллег, интересные задачи (27) и укороченный рабочий день (26).

Также выяснилось, что больше половины респондентов (55) идут на работу в спокойном настроении, тогда как 8 процентов признались, что испытывают раздражение в начале дня.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи работающих в данный момент россиян из всех федеральных округов старше 18 лет.

Ранее стало известно, что россияне к критериям "работы мечты" относят, прежде всего, стабильность и высокий уровень зарплаты.

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