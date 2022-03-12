В Москве за сутки госпитализировали 208 человек с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за сутки госпитализировали 208 человек с коронавирусом. К системе ИВЛ подключены 188 человек. Об этом сообщает столичный Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в Москве вылечились от инфекции еще 1 825 пациентов. В общей сложности число выздоровевших составило 2 521 223.

За последние 24 часа в столице выявили 1 655 новых случаев заражения COVID-19. От коронавируса скончались еще 52 пациента.

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина предупредила, что после коронавируса могут развиваться заболевания, которые не поддаются лечению в будущем. По ее словам, у 15% пациентов развивается сахарный диабет первого и второго типа. При этом у 2% из них возбудитель уже присутствовал в организме, а COVID-19 стал толчком для его развития.